Двое детей погибли при пожаре в Омске. Задержана их мать
26 Май 2022, 13:38
Уголовное дело возбуждено из-за пожара в Омске, в результате которого погибли двое детей 1 и 3 лет, сообщает СК по региону.
Двое маленьких детей стали жертвами пожара в Омске. Возможно, причиной возгорания стала игра с огнем. Мать детей задержана.
Уголовное дело возбуждено из-за пожара в Омске, в результате которого погибли двое детей 1 и 3 лет, сообщает СК по региону.
По предварительным данным, причиной возгорания стала игра детей с огнем, пишет ТАСС. «На момент прибытия первого подразделения пожар был потушен соседями подручными средствами до прибытия огнеборцев. Горели вещи домашнего обихода на площади 2 кв. м», — уточнили в МЧС.
Мать погибших детей задержана на 48 часов в качестве подозреваемой. Известно, что она жила с детьми одна на детские пособия, не работала, с мужем разведена.
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