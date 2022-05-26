Двое детей погибли при пожаре в Омске. Задержана их мать

26 Май 2022, 13:38

Двое маленьких детей стали жертвами пожара в Омске. Возможно, причиной возгорания стала игра с огнем. Мать детей задержана.

Уголовное дело возбуждено из-за пожара в Омске, в результате которого погибли двое детей 1 и 3 лет, сообщает СК по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания стала игра детей с огнем, пишет ТАСС. «На момент прибытия первого подразделения пожар был потушен соседями подручными средствами до прибытия огнеборцев. Горели вещи домашнего обихода на площади 2 кв. м», — уточнили в МЧС.

Мать погибших детей задержана на 48 часов в качестве подозреваемой. Известно, что она жила с детьми одна на детские пособия, не работала, с мужем разведена.


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