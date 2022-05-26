Экс-мэр района осужден за махинации с землей в Иркутской области на 550 млн

Бывший глава Иркутского района Игорь Наумов осужден на восемь лет за махинации с землей. Еще два фигуранта дела — бывший депутат Думы Иркутска Олег Геевский и депутат Думы района Олег Логашов. Материальный ущерб от их действий оценили в сумму свыше 550 млн рублей.

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор экс-главе Иркутского района Игорю Наумову, бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому и депутату Думы Иркутского района Олегу Логашову.



Наумову назначено наказание в виде 8 лет, Геевскому — 5 лет 6 месяцев, Логашову — 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

По данным СК, с 2011-го по 2015 год организованной группой в составе осужденных и бывшего ректора ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» (он находится в международном розыске) «совершен ряд мошенничеств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения».

Фигуранты получали права на участки на Байкальском тракте, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации, через предоставление аффилированным им дачным и садоводческим некоммерческим товариществам, а также через бесплатное предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство

«Все эпизоды преступной деятельности сопровождались превышением должностных полномочий бывшим мэром Иркутского района Игорем Наумовым, — говорится в сообщении СК. — В последующем с целью легализации имущества, сокрытия факта незаконного приобретения права собственности на земельные участки, придания правомерного вида владению и распоряжению ими, членом организованной группы Олегом Геевским посредством заключения неоднократных фиктивных сделок подконтрольными ему лицами, включенными в состав участников ДНТ, с подставными физическими и юридическими лицами, была осуществлена продажа всех земельных участков».

Материальный ущерб Российской Федерации оценили сумму свыше 550 млн рублей — по рыночной стоимости земли.