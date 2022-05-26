Полицейский катер насмерть задавил красноярца
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Полицейский катер задавил купавшегося жителя Красноярска. Возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что 26 мая катер, состоящий на балансе органов внутренних дел, находясь в Абаканской протоке реки Енисей, в 20 метрах от берега острова „Отдыха“ в Красноярске осуществил наезд на мужчину 1956 года рождения, который купался в указанном месте», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении СК РФ на транспорте.
Поиски тела мужчины продолжаются.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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