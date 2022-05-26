Замглавы района в Новосибирской области пойдет под суд за взятку автомобилем

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Замглавы района в Новосибирской области пойдет под суд за взятку автомобилем
26 Май 2022, 16:06

Новосибирские следователи завершили расследование по делу замглавы Чановского района региона, который обвиняется в получении взятки автомобилем.

По данным следствия, весной 2019 года заместитель главы администрации Чановского района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергетике, используя служебное положение, получил от директора ООО «Абсолют» в качестве взятки автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 930 тыс. рублей. В ответ он подписал разрешение на ввод в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района Новосибирской области, с имеющимися нарушениями, о которых обвиняемому было достоверно известно.

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, по результатам которого в отношении бывшего главы Блюдчанского сельсовета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.


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