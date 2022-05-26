Школьник утонул в аквапарке на отдыхе с классом в Омской области
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14-летний подросток утонул в аквапарке в Омской области. Возбуждено уголовное дело.
Омские следователи выясняют обстоятельства гибели школьника в аквапарке. По данным следствия, инцидент произошел 26 мая.
«14-летний школьник, не умеющий плавать, утонул, катаясь с горки бассейна аквапарка базы отдыха „Политотдел“. Подросток находился в группе из 20 одноклассников 7 класса 113 школы города Омска в сопровождении 2 взрослых», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Осматривается место происшествия, ведутся допросы, изымаются служебные документы.
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