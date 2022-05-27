Дым от лесных пожаров накрыл Красноярск

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Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров. Концентрация вредных веществ превышена.

Дымка, накрывшая Красноярск - это следствие лесных пожаров, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев 27 мая.

"По результатам исследований, проведенных сегодня ночью и утром, зарегистрировано превышение максимально-разовых концентраций в отобранных пробах по взвешенным частицам РМ2,5 от 1,2 до 2,2 раза, взвешенным частицам РМ10 — в 1,2 раза, диоксиду азота — от 1,2 до 1,7 раз", - рассказал Горяев в своем телеграм-канале.

Жители пожаловались на сильный запах гари.

По последним данным Авиалесохраны, в регионе охвачено огнем более 23,7 тыс. га леса.