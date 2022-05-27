Аудиторы нашли многомиллионные хищения в туристическом кластере на Алтае

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Счетная палата Алтайского края нашла крупные нарушения при создании туристического кластера «Золотые ворота». Из регионального бюджета на него потратили более 380 млн рублей, но он так и не начал работать.

Множество нарушений обнаружено Счетной палатой Алтайского края при проверке туристического кластера «Золотые ворота», на создание которого направили более 380 млн рублей бюджетных средств. Кластер так и не заработал, средства вложили неэффективно, сообщил журналистам в четверг председатель региональной Счетной палаты Виктор Миненок.

«Очень интересная проверка была у нас связана с темой „Золотых ворот“. Мы установили там хищения муниципального имущества, которое было приобретено почти на 20 млн рублей, — заявил глава Счетной палаты края Виктор Миненко (цитата по ТАСС). — Возбуждено два уголовных дела, проводятся дополнительные проверки. Мы пессимистично оценили реализацию проекта — цели и задачи, поставленные в начале реализации проекта, не достигнуты. Мы вложили более 380 млн рублей средств, частные инвесторы вложили еще более 40 млн рублей, а кластер не функционирует».

В кластере работает только одно кафе под названием «Горная страна», но даже его все еще не подключили к газу. «Это произошло в силу того, что при сдаче в эксплуатацию газовых сетей допущены существенные отклонения», — пояснил Миненок.

«Золотые ворота» расположены на въезде в Бийск на федеральной трассе Чуйский тракт. Кластер начали создавать еще в 2011 году.

ООО «Управляющая компания автотуристского кластера „Золотые Ворота“» была ликвидирована еще в 2019 году. Последними владельцами были Елена Степанова, которой принадлежит бийское ООО «Отель „Алтай“», и муниципальное унитарное предприятие «Бийсксвет».