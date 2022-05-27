Превышение концентрации метана и нарушения в работе газового контроля нашли на шахте СУЭК в Кузбассе
© suek.ru
Сибирское управление Ростехнадзора за неделю составило девять протоколов о временном запрете определенной деятельности на угольных предприятиях Кузбасса. Большая часть нарушений выявлена на шахтах СУЭК.
Так, как сообщает официальный представитель ведомства Андрей Виль в тг-канале, введен временный запрет на выемку угля из лавы № 809 АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. А.Д. Рубана»: «Зафиксировано превышение допустимой концентрации газа метана, допущены нарушения крепления горной выработки. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором».
Кроме того, введен запрет на проведение подготовительного забоя вентиляционного квершлага № 124 АО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта им. А.Д. Рубана»: «допущены нарушения в работе системы аэрогазового контроля, нарушения крепления горной выработки».
Также найдены нарушения на шахтах СУЭК «Комсомолец», и им.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Войны России XX века 18-летняя братчанка подожгла дом с родителями и братьями из-за конфликта Восьмиэтажку построят прямо за главным зданием СО РАН Участок под застройку продают в Новосибирске за 1 млрд Придавила во сне подушкой: жительницу Красноярского края подозревают в смерти полугодовалой дочери
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo