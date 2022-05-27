Число получивших казахский ИИН россиян выросло в 16 раз

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Россияне начали массово обращаться за получением индивидуального идентификационного номера (ИИН) в Казахстане. На этом фоне сайт правительство республики прекратило принимать электронные заявки от иностранцев.

С марта 2022 год индивидуальные идентификационные номера получили 35782 россиянина. Это в 16 раз больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщает Informburo. kz со ссылкой на МВД Казахстана.



Число украинцев, получивших ИИН, выросло втрое — с 213 до 637.

ИИН необходим для обращения в госорганы и открытия банковских счетов. Его можно получить, оставаясь гражданином другой страны.



На этом фоне на сайте электронного правительства Казахстана приостановили оказание услуги по формированию ИИН иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся в стране, обратила внимание Orda.kz. «Планируемый срок возобновления доступности услуги — 1 октября 2022», — говорится в уведомлении на местном сайте госуслуг.

Причины приостановления услуги не указаны.