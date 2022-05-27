Двухлетней девочке с ДЦП из Новосибирска нужно дорогое лечение

© из семейного архива. Мирослава Якименко

Мирослава Якименко из Новосибирска родилась недоношенной и перенесла кислородное голодание. В свои два года девочка часто падает при ходьбе и плохо говорит. У нее — ДЦП. Мирославе нужен курс лечения, чтобы развить координацию движений и речь, однако стоит он более 200 тыс. рублей. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Беременность у меня проходила очень тяжело, почти все время я находилась в больнице, на сроке в 30 недель врачи не смогли услышать сердцебиение плода и срочно сделали кесарево. Дочка родилась совсем крошкой, перенесла кислородное голодание и сразу попала в реанимацию, а потом еще месяц ее выхаживали в отделении для недоношенных детей, рассказывает мама Мирославы Якименко Ольга. — С первых месяцев Мирослава отставала в развитии, ползать научилась только после года, тогда ей диагностировали ДЦП».

Родители начали возить дочь на лечение в медцентры. Сейчас врачи отмечают значительный скачок в развитии Мирославы. В январе она начала самостоятельно ходить, но у нее еще шаткая походка, она часто падает, плохо говорит.

«У Мирославы детский церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития. Цель госпитализации — коррекция тонуса и укрепление мышц, развитие координации движений и равновесия, развитие речи, улучшение физического и психоэмоционального состояния ребенка», — объясняет невролог московского института медицинских технологий Елена Малахова.

Однако оплатить лечение самостоятельно семья девочки не может. «Дочка внешне выглядит абсолютно здоровой, она у нас улыбчивая, умная, ласковая и красивая девочка, очень любит танцевать, качаться на качелях», — отмечает Ольга Якименко.

Курс лечения для Мирославы стоит 201 тыс. рублей, на него уже собрали 51,1 тыс. рублей, осталось еще около 150 тыс. рублей.

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