Масочный режим отменяют в Иркутской области

© pixabay.com

В Иркутской области отменяют масочный режим. Но его готовы вернуть, если ситуация с коронавирусом вновь ухудшится.

Власти Иркутской области решили приостановить действие масочного режима в регионе. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения. Решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором», — рассказал чиновник.

Облправительство готовит изменения в нормативные акты.

«Прививочная кампания не прекращается. Я и сам планирую еще раз пройти вакцинацию, — отметил Кобзев. — Как человек, дважды перенесший ковид, считаю, что именно прививка во второй раз помогла легче перенести болезнь».

При этом в случае ухудшения эпидобстановки власти готовы рассматривать вопрос о возвращении масочного режима.