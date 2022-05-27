Масочный режим отменяют в Иркутской области

© pixabay.com
Масочный режим отменяют в Иркутской области
27 Май 2022, 08:06

В Иркутской области отменяют масочный режим. Но его готовы вернуть, если ситуация с коронавирусом вновь ухудшится.

Власти Иркутской области решили приостановить действие масочного режима в регионе. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«Уровень заболеваемости снизился во всех возрастных группах. Нет случаев группового заражения. Решение согласовано с федеральным Роспотребнадзором», — рассказал чиновник.

Облправительство готовит изменения в нормативные акты.

«Прививочная кампания не прекращается. Я и сам планирую еще раз пройти вакцинацию, — отметил Кобзев. — Как человек, дважды перенесший ковид, считаю, что именно прививка во второй раз помогла легче перенести болезнь».

При этом в случае ухудшения эпидобстановки власти готовы рассматривать вопрос о возвращении масочного режима.


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