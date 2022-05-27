Машина провалилась в яму при строительстве дороги в Новосибирске

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Машина упала в неогороженную яму в Новосибирске во время строительства дороги. Подрядчик утверждает, что водитель сам снес ограждения и дорожные знаки.

Автомобиль с водителем внутри упал в «неогороженную яму на дороге» в микрорайоне Родники 27 мая, сообщил «АиФ-Новосибирск». «На дне ямы на боку лежит черная машина, водитель внутри был. Как таковых ограждений при ремонтных работах тут нет, машины спокойно ездили по этому участку», — цитирует издание местную жительницу.

Работы на участке дороги ведет крупная компания «СпецТрансСтрой», которая также занимается возведением станции метро «Спортивная». По сведениям компании, участок дороги по улице Мясниковой был огороже еще 25 апреля для продолжения строительства городской магистрали.

«Объект отгорожен бетонным блоками, установлены дорожные знаки „Дорожные работы“ в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, — цитирует НГС сообщение компании. — В утреннее время 27 мая водитель, двигающийся на большой скорости, проигнорировал действующие дорожные знаки, снес бетонное ограждении, сбил 3 дорожных знака и упал в яму на месте дорожного ремонта».

В компании уточнили, что в дежурной части ГИБДД сообщили, что заявка по этому адресу поступила, но позже была отклонена без объяснения причины.