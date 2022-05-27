Придавила во сне подушкой: жительницу Красноярского края подозревают в смерти полугодовалой дочери

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В Красноярском крае скончалась полугодовалая девочка. Ее могла задушить во сне пьяная мать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

30-летнюю жительницу Сосновоборска подозревают в смерти шестимесячной дочери, сообщили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю 27 мая.

По версии следствия, 20 мая 2022 года женщина находилась в своем доме на улице Энтузиастов. Пьяная она заснула на кровать с полугодовалой дочерью, придавив во время сна лицо ребенка подушкой и рукой. Вечером с работы вернулся отец девочки, который и нашел ее мертвой.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия просвета наружных дыхательных путей», — уточнили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

