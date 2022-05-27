Кузбасскому сенатору купили два компьютера за полмиллиона за счет бюджета

© council.gov.ru. Алексей Синицын и Дмитрий Кузьмин (справа)

Правительство Кемеровской области купило два компьютера для сенатора дороже полумиллиона рублей. Они подходят по характеристикам под игровые.

Администрация правительства Кузбасса объявила конкурс на поставку «машины вычислительной электронной цифровой и компьютера портативного». Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Властям понадобился компьютер с оперативной памятью 16 Гб, SSD-накопителем на 960 Гб и видеопамятью на 6 Гб. К нему были нужны 29-дюймовый монитор, а также беспроводные клавиатура и мышь. Кроме того, чиновники захотели приобрести ноутбук с шестиядерным процессором, оперативной памятью на 32 Гб и SSD-накопителем на 480 Гб.



Начальная цена контракта составила 547,8 тыс. рублей (на ноутбук было заложено 251,7 тыс., на рабочее место с компьютером — 296,1 тыс.) Техника подходит по характеристикам под игровую. При этом компьютеры с похожими данными в онлайн-магазинах можно приобрести в среднем примерно на 100 тыс. дешевле каждый, обратил внимание «Открытый город».

Контракт заключили по максимальной цене с ООО «Сибирские коммуникации» бизнесмена Дмитрия Ткаченко. Деньги должны выделить из областного бюджета.

Фирма и раньше получала государственные и муниципальные контракты в Кузбассе. При этом ее выручка в 2021 году составила ноль рублей, говорится в сервисе «Контур.Фокус».

«Персональный компьютер будет использоваться для автоматизации рабочего места сенатора РФ, представляющего Кемеровскую область — Кузбасс, и его помощников», — сообщили «Сибдепо» в правительстве.

Кузбасса в Совете Федерации представляют Дмитрий Кузьмин и Алексей Синицын (оба — «Единая Россия»). Кому именно достанутся компьютеры, не уточняется. Первый, по официальным данным, заработал в 2021 году 14,6 млн рублей, второй — 9,9 млн.