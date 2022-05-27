Кузбасскому сенатору купили два компьютера за полмиллиона за счет бюджета

© council.gov.ru. Алексей Синицын и Дмитрий Кузьмин (справа)
Кузбасскому сенатору купили два компьютера за полмиллиона за счет бюджета
27 Май 2022, 09:37

Правительство Кемеровской области купило два компьютера для сенатора дороже полумиллиона рублей. Они подходят по характеристикам под игровые.

Администрация правительства Кузбасса объявила конкурс на поставку «машины вычислительной электронной цифровой и компьютера портативного». Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Властям понадобился компьютер с оперативной памятью 16 Гб, SSD-накопителем на 960 Гб и видеопамятью на 6 Гб. К нему были нужны 29-дюймовый монитор, а также беспроводные клавиатура и мышь. Кроме того, чиновники захотели приобрести ноутбук с шестиядерным процессором, оперативной памятью на 32 Гб и SSD-накопителем на 480 Гб.

Начальная цена контракта составила 547,8 тыс. рублей (на ноутбук было заложено 251,7 тыс., на рабочее место с компьютером — 296,1 тыс.) Техника подходит по характеристикам под игровую. При этом компьютеры с похожими данными в онлайн-магазинах можно приобрести в среднем примерно на 100 тыс. дешевле каждый, обратил внимание «Открытый город».

Контракт заключили по максимальной цене с ООО «Сибирские коммуникации» бизнесмена Дмитрия Ткаченко. Деньги должны выделить из областного бюджета.

Фирма и раньше получала государственные и муниципальные контракты в Кузбассе. При этом ее выручка в 2021 году составила ноль рублей, говорится в сервисе «Контур.Фокус».

«Персональный компьютер будет использоваться для автоматизации рабочего места сенатора РФ, представляющего Кемеровскую область — Кузбасс, и его помощников», — сообщили «Сибдепо» в правительстве.

Кузбасса в Совете Федерации представляют Дмитрий Кузьмин и Алексей Синицын (оба — «Единая Россия»). Кому именно достанутся компьютеры, не уточняется. Первый, по официальным данным, заработал в 2021 году 14,6 млн рублей, второй — 9,9 млн.


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