18-летняя братчанка подожгла дом с родителями и братьями из-за конфликта

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18-летняя братчанка подожгла дом с родителями и братьями из-за конфликта
27 Май 2022, 12:07

В Иркутской области девушку и ее знакомого мужчину обвинили в намеренном поджоге дома родителей. В нем находились ее мать, отец и двое братьев.

18-летняя девушка вместе с 32-летним знакомым подожгла дачный дом, в котором находились ее родители и два родных брата, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области 27 мая. Они принесли к входной двери сухую траву и автомобильные покрышки, подперли дверь, открыли рядом стоявший баллон с газом и совершили поджог, считает следствие.

«В жилище запертыми были ее 54-летний отец, 52-летняя мать и два брата в возрасте 19 и 15 лет. Семье удалось спастись благодаря бдительности соседей, которые своевременно пришли на помощь. Они же потушили возгорание», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемых удалось задержать. Свой поступок девушка объяснила «постоянными конфликтами с семьей».

«Установлено, что ее подельник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был судим за умышленные насильственные преступления против личности», — добавили в ведомстве.

Девушке и ее 32-летнему знакомому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, пункты «а, д, е, ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору). Судом отправил их в СИЗО на время следствия.


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