Участок под застройку продают в Новосибирске за 1 млрд

© avito.ru
Участок под застройку продают в Новосибирске за 1 млрд
27 Май 2022, 10:45

Земельный участок площадью 9,25 га выставлен на продажу на Бердском шоссе в Новосибирске. Стоимость лота — около 1 млрд рублей.

Объявление о продаже земельного участка под застройку появилось на сайте Авито. Общая площадь земли — 9,25 га. Территория состоит из 14 участков, принадлежащих одному владельцу.

«Использование общего земельного участка с учетом объединения всех участков возможно в следующих направлениях: жилая застройка, коммерческая застройка, арендный бизнес, складская логистика», — говорится в объявлении.

Уточняется, что участок обеспечен инженерной инфраструктурой.




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