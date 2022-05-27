Участок под застройку продают в Новосибирске за 1 млрд

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Земельный участок площадью 9,25 га выставлен на продажу на Бердском шоссе в Новосибирске. Стоимость лота — около 1 млрд рублей.

Объявление о продаже земельного участка под застройку появилось на сайте Авито. Общая площадь земли — 9,25 га. Территория состоит из 14 участков, принадлежащих одному владельцу.



«Использование общего земельного участка с учетом объединения всех участков возможно в следующих направлениях: жилая застройка, коммерческая застройка, арендный бизнес, складская логистика», — говорится в объявлении.

Уточняется, что участок обеспечен инженерной инфраструктурой.







