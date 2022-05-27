Шведский эко-квартал для семей появится на берегу озера в Новосибирске

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Эко-квартал Akadem Klubb строится по шведскому проекту около новосибирского Академгородка. Комплекс средней этажности разместится на берегу озера и рассчитан на семейных людей. В проекте много необычных квартир, набережная и скалодром.

Новый квартал Akadem Klubb строится нескольких минутах езды от Технопарка Академгородка. Жилой комплекс площадью 30 тыс. квадратных метров состоит из трех очередей: в первой возведут четыре дома, во второй — пять домов, в третьей — три.



По словам председателя совета директоров Корпорации ЁЛКА Кирилла Ивантеева, изначально на территории проекта планировалось строительство 16-этажных домов. Однако компания решила построить здания средней этажности, которые органично впишутся в окружающий ландшафт.

«Мы специально проходили общественные слушания по уменьшению высотности. Теперь самый высокий дом в Akadem Klubb — восьмиэтажный. Проект очень интересный: озеро, зелень, много воздуха. В Новосибирске мы не нашли проектировщика, который смог бы удовлетворить все наши запросы, поэтому работали со шведской компанией Semrén&Månsson. Она полностью разработала концепцию, проектно-сметную документацию. Semrén&Månsson смогла принести в Новосибирск скандинавский стиль», — рассказал Ивантеев.

В Akadem Klubb квартиры созданы преимущественно для семей. Лишь в первом доме есть однокомнатные и небольшие двухкомнатные варианты, в следующих домах площади больше. В проекте много необычных квартир в мансардах, в них можно установить дровяные камины, а на первых этажах предусмотрены террасы, практически из каждого дома открывается вид на озеро.

«В составе жилого комплекса построят детский сад на 45 мест и комьюнити-центр. Там будет располагаться кафе с террасой и видом на озеро. Мы максимально вписали всю геометрию в ландшафт, чтобы все площади были гармоничные», — добавил председатель совета директоров.

На территории Akadem Klubb запланированы набережная, которую сдадут второй очередью, беговые дорожки и зоны воркаута, детские площадки для разных возрастов, футбольное поле и скалодром.

По словам представителей компании, на каждую квартиру в квартале выделено машиноместо. Кроме того, за территорией комплекса будет остановка общественного транспорта. Сейчас проходят переговоры с новосибирскими властями об официальном запуске маршрута.

