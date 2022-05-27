Подросток зарезал сверстника в Туве

В Туве подростка подозревают в убийстве сверстника в Туве. Его хотят отправить в СИЗО.

Тело 17-летнего жителя Тоджинского района Тувы нашли около села Ий. Под подозрение попал его 16-летний знакомый, сообщили в СК РФ по республике 27 мая.



«По версии следствия, 26 мая 2022 года в местечке „Чалын-Чар“ в 9 км от села Ий в ходе совместного распития спиртных напитков между двумя ранее знакомыми несовершеннолетними возникла ссора, в ходе которой 16-летний подозреваемый ножом нанес 17-летнему знакомому несколько ударов, тем самым причинил ему телесные повреждения, от которых последний скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

СК планирует предъявить обвинение подозреваемому и ходатайствовать о его аресте.