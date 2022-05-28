Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 85

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:23 Генпрокуратура заблокировала блог уральского журналиста Дмитрия Колезева, передает «Роскомсвобода».

Сайт kolezev.ru внесли в реестр запрещенных, скорее всего, из-за материалов о «спецоперации» в Украине, уточняет тг-канал.

Колезев — руководитель интернет-издания It’s My City, а также главный редактор московского издания Republic*.

16:37 Сайты региональных СМИ подверглись хакерской атаке, передает «7х7».

Издания федерального медиахолдинга 1MI сейчас недоступны. Например, белгородское «Бел.ру», «Новости Волгограда», «Карелinform», приморское «Восток-Медиа», удмуртское Udm.info и т.д.



15:10 Прокладки в новосибирских магазинах начали продавать в «крафтовых» упаковках.

Фото читателя

14:55 Издание «Вечерние ведомости» опубликовало видео с полицейского регистратора во время митингов в Екатеринбурге 6 марта. Их участников и просто подвернувшихся людей заставляют сидеть на снегу, подняв руки. Девушку, которая отказывается, бьют по ногам и бросают на землю.

14:35 Пользователи соцсетей пожаловались на невозможность вернуть подарочные сертификаты. Владеющий магазинами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius холдинг Inditex пока предлагает продлить срок действия подарочной карты. Вернуть подарочные сертификаты также не могут покупатели магазинов Mothercare и Levi`s. В Inditex, Mothercare и Levi`s, передает «Ъ».

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал, что число обращений с жалобами на невозможность вернуть средства за сертификаты в последние месяцы растет. По его оценкам, на подарочных картах у россиян находятся десятки миллионов рублей.

14:02 ЕСПЧ вынесет решение по первой группе «иностранных агентов» 14 июня. Суд анонсировал публикацию решения по делу «Экозащита и другие против РФ». Заявители — 49 некоммерческих организаций, включенных в реестр иностранных агентов в 2014-2015 годах, передает правозащитник Павел Чиков.



13:26 В Новосибирске так.

Фото читателя

10:02 Немецкий производитель профессиональной косметики из Wella прекращает поставки в Россию после 28 лет работы в стране. На средства для окрашивания волос Wella приходилось до 40% рынка услуг в салонах красоты, пишет «Ъ».

Права собственности на бизнес будут переданы местной команде топ-менеджеров. Выручка ООО «Велла Рус» в 2021 году составила 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 208 млн.

Главное на утро 28 мая

• Минюст внес в реестр НКО-«иностранных агентов» томскую организацию «Женский голос», которая оказывает женщинам юридическую и психологическую помощь. Она занимается вопросами материнства, семьи и детства.

Организацию, по данным сервиса «Контур.Фокус», возглавляет Татьяна Дмитриева. В 2017 году она была сопредседателем координационного совета женщин при мэре Томска Иване Кляйне.

• Из «Аэрофлота» ушли еще двое топ-менеджеров. Свои посты покинули замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по административному управлению Василий Авилов.

После 4 февраля компанию покинули гендиректор Михаил Полубояринов, замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, а также гендиректор дочернего лоукостера «Победа» Андрей Калмыков.

• Украинская православная церковь (УПЦ) приняла решение о полной самостоятельности, говорится в постановлении собора УПЦ. В документе осуждаются действия Кремля в Украине и выражается несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Собор также призвал Киев и Москву продолжить мирные переговоры.

При этом председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент уточнил, что речь не идет о разрыве отношений, а церковь самостоятельна уже почти 30 лет: «Просто собор еще раз подчеркнул [этот статус]. А духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями».

• Учительницу из крымского Джанкоя Сусанну Безазиеву уволили после разговора с детьми по доносу родителей или коллег.

«Я задержалась, заполняла журнал, девчонки между собой обсуждали тему нацизма и фашизма в Украине, — рассказала преподавательница изданию „Грати“. — Я вмешалась в разговор и спросила у детей: „Девочки, а вы знаете, что такое нацизм и фашизм? На территории Украины граждане просто защищают свои дома, борются за свою свободу, независимость“. <…> Я рассказала, что на территории Украины никогда не ущемляли права русскоязычного населения. Я же училась там и никогда этого не чувствовала. Педагоги в Мелитополе, зная, что в аудитории есть слушатели из Крыма, переходили на русский язык».

Через два дня педагога вызвала к себе директор школы Валентина Ивановна, которая утверждала, что учительница якобы «комментировала букву Z на футболке у девочки», чего, по словам Безазиевой, не было. А еще через несколько дней ей заявили, что родители учеников требуют ее уволить. Директор заставила написать ее заявление об увольнении по собственному желанию, она должна была отработать еще две недели.

Но уже на следующий день в школу прямо во время уроков приехали полицейские. Они сказали, что родители якобы написали заявление в полицию, но так и не показали ей его и даже не представились. Их же начальник сказал, что к нему обратились сами директор и завуч школы. Женщина отказалась от дачи показаний по ст. 51 Конституции РФ , ее отпустили со словами «Ждите».

• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погиб 4031 мирный житель: «1529 мужчин, 995 женщин, 92 девочки и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1246 взрослых, чей пол пока неизвестен». (Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 129 погибших).

Ранены еще 4735 человек.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

