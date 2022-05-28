«Да не было у нас политики»: Минюст признал иноагентом томскую организацию «Женский голос»

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«Да не было у нас политики»: Минюст признал иноагентом томскую организацию «Женский голос»
28 Май 2022, 09:07

Минюст внес в реестр НКО-«иностранных агентов» томскую организацию «Женский голос»*, которая оказывает женщинам юридическую и психологическую помощь. Руководительница организации Татьяна Дмитриева рассказала, что ранее «Женскому голосу» «вменяли» поддержку закона о домашнем насилии, которую «кое-кто трактовал как политическую деятельность».

Минюст внес в реестр НКО-«иностранных агентов» томскую организацию «Женский голос», которая оказывает женщинам юридическую и психологическую помощь. Она занимается вопросами материнства, семьи и детства.

Основной проект «Женского голоса» — поддержание социального приюта для женщин, переживших домашнее насилие. «Государственного приюта у нас нет, он был до 2020 года, но муниципалитет городской от него отказался, и мы взяли его на свое содержание. Сейчас живет четыре женщины и семь детей», — цитирует руководительницу организации Татьяну Дмитриеву тг-канал «Сибирьмедиа».

По словам Дмитриевой, сейчас в их приюте живут несколько женщин, сбежавших от домашнего насилия, еще и сгорел холодильник, на который нет денег.

Руководительница «Женского голоса» предположила, что организацию могли внести в реестр после получения средств от благотворительного фонда Розы Люксембург.

«Такой статус присваивается тем, кто получает деньги из иностранных источников и занимается политической деятельностью. Да не было у нас политики! Единственное, давно еще нам вменяли что мы поддерживаем закон о домашнем насилии. Кое-кто это трактовал, как политическую деятельность», — заявила Дмитриева.

При этом Дмитриева отметила, что с местной властью у нее «хорошие рабочие отношения». Она состоит в координационном совета женщин при мэре и является членом совета общественных инициатив при Законодательной думе Томской области.

«Может, меня выведут теперь отовсюду. Я в городе достаточно известная женщина, как борец за права женщин. Называю себя феминисткой», — подчеркнула руководительница «Женского голоса».

*По версии Минюста РФ, является некоммерческой организацией, выполняющей функции «иностранного агента». Мы обязаны указывать это по запретительным законам.


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