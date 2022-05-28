Следственный комитет начал проверку после массового отравления на школьном чаепитии в Бурятии

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Следственный комитет начал проверку после массового отравления на школьном чаепитии в Бурятии
28 Май 2022, 15:47

В Бурятии около 40 человек отравились после чаепития в школе. Они попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Следственный комитет начал проверку.

В Бурятии 39 человек, в числе которых дети, взрослые и подростки, отравились после праздника в Новоселенгинской школе-интернате, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

«После осмотра они госпитализированы с диагнозом „сальмонеллез“. Симптомы заболевания стали проявляться после чаепития в школе, организованного в связи с окончанием учебного года», — рассказали в пресс-службе управления СК по республике.

По словам Лудуповой, все пациенты со средней и легкой степенью, тяжелых нет. Они лечатся в Гусиноозерской ЦРБ.

По версии следствия, в 9 и 11 классах праздновали окончание учебного года. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, приобрели в продуктовых магазинах, горячие блюда — приготовили в школьной столовой. После чаепития большинство детей и взрослых почувствовали недомогание. Остатки пищи изъяли для лабораторных исследований.

СК начал проверку.


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