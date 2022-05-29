Забайкальских полицейских обвинили в пытках случайных прохожих, один из которых покончил с собой

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Сотрудники полиции в Забайкальском крае подозреваются в пытках задержанных. Один из пострадавших позже мог покончить с собой.

Двоих сотрудников линейного Хилокского линейного отдела МВД РФ на транспорте подозревают в «неправомерно применении силы», сообщили «Чите.ру» в краевом линейном управлении МВД.

«Предварительно установлено, что в январе 2022 года бывшие полицейские для установления причастности граждан к преступлениям неправомерно применили физическую силу, — рассказали в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело, но полиция не уточнила, по какой статье.

По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемыми оказались 30-летний лейтенант Царенков и 31-летний старший лейтенант Инкин.

«Они работали над „очень важным“ делом о краже металла с базы в Хилке. Но зацепок не было, — пишет издание. — Тогда полицейские приехали на станцию и поймали первого попавшегося парня, мол, находитесь рядом с местом преступления. Доставили в отдел и начали пытать. Позже съездили и выловили ещё одного „подозреваемого“ — 27-летнего парня».

Второй пострадавший от пыток позже записал видео, в котором рассказал, что его избивали, а на голову надевали пакет, но он все равно не взял на себя вину. Это был посмертный ролик — молодой человек покончил с собой.

По сведениям SHOT, Царенков пошел на сделку со следствием и дал показания против своего сослуживца. Первого отправили под домашний арест, второго — в СИЗО.