Детский сад сгорел в Красноярском крае: «Воды-то нет»

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В Красноярском крае сгорел детский сад. Очевидцы говорили об отсутствии воды для тушения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

Детский сад загорелся в населенном пункте Хайрюзовка Иланского района, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.



«По прибытию подразделений пожарной охраны здание было полностью охвачено огнем, — рассказали в ведомстве. — На момент возгорания людей в здании не было».

Пожар удалось потушить только в ночь на 29 мая. Здание полностью уничтожено.

Очевидцы, снявшие ролик на месте пожара, говорили об отсутствии воды для тушения: «А воды-то нету. Нечем тушить». Как отмечает «Проспект мира», в 2021 года в Хайрюзовке сгорела школа.

По предварительным данным МЧС, детский сад загорелся из-за короткого замыкания.