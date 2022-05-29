Детский сад сгорел в Красноярском крае: «Воды-то нет»
© t.me/prmira_news
В Красноярском крае сгорел детский сад. Очевидцы говорили об отсутствии воды для тушения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
Детский сад загорелся в населенном пункте Хайрюзовка Иланского района, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
«По прибытию подразделений пожарной охраны здание было полностью охвачено огнем, — рассказали в ведомстве. — На момент возгорания людей в здании не было».
Пожар удалось потушить только в ночь на 29 мая. Здание полностью уничтожено.
Очевидцы, снявшие ролик на месте пожара, говорили об отсутствии воды для тушения: «А воды-то нету. Нечем тушить». Как отмечает «Проспект мира», в 2021 года в Хайрюзовке сгорела школа.
По предварительным данным МЧС, детский сад загорелся из-за короткого замыкания.
Новости из рубрики:
Самое читаемое
Последние материалы
Похолодание в Новосибирске сменится теплом и грозами Молодой водитель сбил семью на пешеходном переходе в Кузбассе Депутаты горсовета Новосибирска увеличили доходы и накупили земли Обвиненный в лоббировании застройщика депутат горсовета Новосибирска резко увеличил доходы Сбербанк сокращает часть сотрудников в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo