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Сбербанк сокращает часть сотрудников в Новосибирске. Решение объяснили «автоматизацией рутинных операций».

«В нашем офисе в связи с геополитической обстановкой будут сокращать шесть менеджеров из 10, — цитирует НГС одного из работников Сбера. — Троим менеджерам по ипотечному кредитованию пока вручили уведомления, трое старших — на очереди. Уже известны кандидаты на выбывание. У каждого менеджера должно быть по четыре сделки в день».



В Сбербанке частично подтвердили информацию.



«В Новосибирске планируется пересмотр штатного расписания, который затронет 3% от общей численности подразделения, — рассказали в компании. — Это плановая работа: на протяжении многих лет мы пересматриваем штатную численность офисов, так как стараемся автоматизировать рутинные операции».

Один из сотрудников компании рассказал Тайге.инфо, что обсуждение сокращений, в том числе, касается возрастных сотрудников, которым могут предлагать другие направления. При этом в компании, по его словам, существенно вырос спрос на IT-специалистов.

Банк утверждает, что уволенным дается возможность пройти переобучение и предлагаются открытые вакансии, которых в Сбере по всей России сейчас более 5 тыс.

