Молодой водитель сбил семью на пешеходном переходе в Кузбассе
© t.me/dtp_kuzbass
В городе Белово Кемеровской области водитель врезался в семью на пешеходном переходе. Пострадал маленький ребенок, а его отец погиб.
36-летний мужчина и 37-летняя женщина с их двухлетней дочерью на руках переходили дорогу по регулируемой «зебре» на улице Октябрьская в Белове. Они, как утверждают в полиции, двигались на желтый свет.
В семью влетела машина ВАЗ-2110 под управлением 19-летнего местного жителя.
Мужчина погиб на месте. Женщину и ребенка госпитализировали с различными травмами.
Полиция начала проверку. О возбуждении уголовного дела не сообщается.
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