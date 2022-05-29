Молодой водитель сбил семью на пешеходном переходе в Кузбассе

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Молодой водитель сбил семью на пешеходном переходе в Кузбассе
29 Май 2022, 10:07

В городе Белово Кемеровской области водитель врезался в семью на пешеходном переходе. Пострадал маленький ребенок, а его отец погиб.

36-летний мужчина и 37-летняя женщина с их двухлетней дочерью на руках переходили дорогу по регулируемой «зебре» на улице Октябрьская в Белове. Они, как утверждают в полиции, двигались на желтый свет.

В семью влетела машина ВАЗ-2110 под управлением 19-летнего местного жителя.

Мужчина погиб на месте. Женщину и ребенка госпитализировали с различными травмами.

Полиция начала проверку. О возбуждении уголовного дела не сообщается.


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