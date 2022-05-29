Похолодание в Новосибирске сменится теплом и грозами

© Кирилл Канин
Похолодание в Новосибирске сменится теплом и грозами
29 Май 2022, 11:49

В Новосибирской области снова потеплеет уже 30-31 мая. Жителей ожидают грозы.

В Новосибирской области после похолодания резко потеплеет. Уже 30 мая ожидается +23…+28 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — прогнозируют синоптики.

31 мая столбик термометра покажет +22…+27. Ожидаются дожди и грозы.


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