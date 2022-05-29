Похолодание в Новосибирске сменится теплом и грозами
© Кирилл Канин
В Новосибирской области снова потеплеет уже 30-31 мая. Жителей ожидают грозы.
В Новосибирской области после похолодания резко потеплеет. Уже 30 мая ожидается +23…+28 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», — прогнозируют синоптики.
31 мая столбик термометра покажет +22…+27. Ожидаются дожди и грозы.
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