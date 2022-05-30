Сибиряки столкнулись с проблемами при использовании VPN

© pixabay.com
Сибиряки столкнулись с проблемами при использовании VPN
30 Май 2022, 06:23

Пользователи интернета из Западной Сибири столкнулись с проблемами при работе VPN-сервисов. Речь может идти не о блокировке, а недоступности протоколов IPsec и IKEv2.

В некоторых регионах России начали тестировать блокировку популярных VPN-протоколов. Серверы на l2TP и IPsec оказались недоступны в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону, сообщил автор телеграм-канала Эшер II Филипп Кулин. Проблемы также подтвердили в GlobalChek.

«Мы подтверждаем проблемы с доступностью IPsec (туда же IKEv2) в некоторых регионах, — рассказали в GlobalChek. — На некоторых операторах (включая Ростелеком) в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. <…> Это большой удар в том числе по корпоративным сетям — множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода».

При этом профильный телеграм-канал «За телеком» утверждает, что это была не целенаправленная блокировка, а «баг»: «Валенок на пульте. Хорошо, что это случилось в выходные — перечисленные протоколы не используются для именно вот тех самых массовых сервисов обхода блокировок. Зато много используется в различных промышленных целях».

Некоторые популярные VPN-сервисы, которые были недоступны 29 мая, по свидетельствам пользователей и корреспондентов Тайги.инфо, 30 мая уже работают. 

«Код Дурова» напоминает, что недавно пользователи из России массово столкнулись с проблемами в работе популярного VPN-сервиса Windscribe. Разработчик предположил, что его начали блокировать в РФ. Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в России осенью 2021 года, пострадали, например, пользователи Cloudflare WARP, Nord VPN, RedShield VPN, Opera VPN и других сервисов


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