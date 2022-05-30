Сбивший насмерть велосипедиста хакасский сержант получил условное

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Военнослужащий за рулем грузовика насмерть сбил велосипедиста. Виновный получил два года колонии условно.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело сержанта запаса Ивана Почекутова. Его обвинили по ч. 2 ст. 350 УК (нарушение правил вождения, повлекшее по неосторожности смерть человек), говорится в карточке производства.

«Военнослужащий, управляя автомобилем „Урал“ допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — От полученных травм велосипедист скончался».

Почекутову грозило до 5 лет колонии. Суд приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 1,5 года, на тот же срок лишив его водительских прав.

Решение пока не вступило в законную силу.

