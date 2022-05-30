Восьмилетняя девочка утонула под Сузуном
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В Сузунском районе Новосибирской области погибла девочка. Следственный комитет начал проверку.
Восьмилетняя девочка утонула в водоеме на территории села Мышланка Сузунского района, сообщили на оперативном совещании в облправительстве 30 мая, передает «КП-Новосибирск».
«Четыре происшествия на водоемах произошли за минувшую неделю. Речь о Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. В результате чего погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Ребенок утонул по причине нахождения на воде без присмотра взрослых», — рассказали в МЧС.
Следственный комитет начал проверку, уточнили изданию в ведомстве.
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