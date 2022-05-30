Восьмилетняя девочка утонула под Сузуном

© pixabay.com
Восьмилетняя девочка утонула под Сузуном
30 Май 2022, 07:11

В Сузунском районе Новосибирской области погибла девочка. Следственный комитет начал проверку.

Восьмилетняя девочка утонула в водоеме на территории села Мышланка Сузунского района, сообщили на оперативном совещании в облправительстве 30 мая, передает «КП-Новосибирск».

«Четыре происшествия на водоемах произошли за минувшую неделю. Речь о Новосибирске, Искитимском, Сузунском и Черепановском районах. В результате чего погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Ребенок утонул по причине нахождения на воде без присмотра взрослых», — рассказали в МЧС.

Следственный комитет начал проверку, уточнили изданию в ведомстве.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
30 Май, 14:17
Власти не поддержали идею ночного приюта для бездомных в Новосибирске
30 Май, 11:57
Река под Норильском стала красной
30 Май, 11:55
Омич заживо похоронил отца в сугробе
30 Май, 11:30
Забастовка началась на красноярском руднике «Полюса»
30 Май, 11:04
Губернатор решил отправить новосибирских коммунальщиков в ЛНР
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования