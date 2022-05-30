Обвиняемого в хищениях из бюджета новосибирского депутат от «ЕР» отпустили из-под ареста

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Депутата новосибирского заксобрания Глеба Поповцева, избранного по списку «Единой России», отпустили из-под домашнего ареста. Его обвиняют в хищениях из бюджета.

Суд изменил меру пресечения Глебу Поповцеву с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщил «КоммерсантЪ-Сибирь» 30 мая.

Глебу Поповцеву вменяют совершение мошенничества при трудоустройстве помощницы (ст. 159 УК). По версии СК, она не исполняла свои обязанности, а начисляемую зарплату получал депутат, забравший ее банковскую карту. Таким образом он якобы получил более 400 тыс. рублей из областного бюджета.

Глеб Поповцев родился в 1971 году. Он избран в новосибирское заксобрание по списку «Единой России». В нынешнем созыве входит в бюджетный комитет.

Поповцев — выходец из аграрного бизнеса. Он также возглавляет крупное сельскохозяйственное предприятие «Ярковское», а также ЗАО «Предприятие „Керамзит пищепром“». Ему также принадлежит АО «Фирма ОСТ». В 2021 году новосибирский единоросс одним из первых среди представителей власти заявлял о резком росте цен на удобрения и критиковал политику искусственного ограничения искусственно ограничения продажи зерна, бобовых и масличных культур. Он предупреждал о волне банкротств сельхозкомпаний.

«Единая Россия» приостановила его членство в партии на время расследования.