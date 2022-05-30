Обвиняемого в хищениях из бюджета новосибирского депутат от «ЕР» отпустили из-под ареста

© Кирилл Канин
Обвиняемого в хищениях из бюджета новосибирского депутат от «ЕР» отпустили из-под ареста
30 Май 2022, 07:36

Депутата новосибирского заксобрания Глеба Поповцева, избранного по списку «Единой России», отпустили из-под домашнего ареста. Его обвиняют в хищениях из бюджета.

Суд изменил меру пресечения Глебу Поповцеву с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщил «КоммерсантЪ-Сибирь» 30 мая.

Глебу Поповцеву вменяют совершение мошенничества при трудоустройстве помощницы (ст. 159 УК). По версии СК, она не исполняла свои обязанности, а начисляемую зарплату получал депутат, забравший ее банковскую карту. Таким образом он якобы получил более 400 тыс. рублей из областного бюджета.

Глеб Поповцев родился в 1971 году. Он избран в новосибирское заксобрание по списку «Единой России». В нынешнем созыве входит в бюджетный комитет.

Поповцев — выходец из аграрного бизнеса. Он также возглавляет крупное сельскохозяйственное предприятие «Ярковское», а также ЗАО «Предприятие „Керамзит пищепром“». Ему также принадлежит АО «Фирма ОСТ». В 2021 году новосибирский единоросс одним из первых среди представителей власти заявлял о резком росте цен на удобрения и критиковал политику искусственного ограничения искусственно ограничения продажи зерна, бобовых и масличных культур. Он предупреждал о волне банкротств сельхозкомпаний.

«Единая Россия» приостановила его членство в партии на время расследования.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
30 Май, 14:17
Власти не поддержали идею ночного приюта для бездомных в Новосибирске
30 Май, 11:57
Река под Норильском стала красной
30 Май, 11:55
Омич заживо похоронил отца в сугробе
30 Май, 11:30
Забастовка началась на красноярском руднике «Полюса»
30 Май, 11:04
Губернатор решил отправить новосибирских коммунальщиков в ЛНР
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования