Власти Киселевска заинтересовались надписью с угрозами убийством возле подъезда

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Власти Киселевска заинтересовались надписью с угрозами убийством возле подъезда
30 Май 2022, 08:53

В кузбасском Киселевске возле подъезда жилого дома появилась надпись «Марина, прости, вернись, иначе я тебя зарежу». Городская администрация обратилась в ЖКХ для «принятия мер».

«Марина, прости, вернись, иначе я тебя зарежу», — такую надпись заметили жители Киселевска возле подъезда жилого дома на улице Большая дачная, 62. Об этом сообщает паблик «Новости Прокопьевск Киселевск» во «Вконтакте».

Надписью заинтересовались в городской администрации. Чиновники отправили фото «граффити» специалистам ЖКХ «для выезда на место, обследования территории и принятия мер».

«Результаты сообщим вам дополнительно до 3 июня», — заявили в пресс-службе администрации администраторам паблика.


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