Суд прекратил дело о «дискредитации армии» в отношении красноярской журналистки

30 Май 2022, 09:37

В Красноярске суд прекратил дело о «дискредитации» ВС РФ в отношении журналистки Марии Антюшевой. Ранее ее оштрафовали на 30 тыс. рублей за посты в соцсетях.

Красноярский краевой суд прекратил дело о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении журналистки НГС24 Марии Антюшевой, сообщили «Сетевые свободы» 30 мая.

Ранее Железнодорожный райсуд Красноярска оштрафовал ее на 30 тыс. рублей за посты в соцсетях.

«Районный суд тогда указал, что поскольку президент России, должность которого с 7 мая 2012 года занимает Владимир Путин, является гарантом Конституции  Ф, прав и свобод человека и гражданина, а также верховным главнокомандующим, критические посты Антюшевой направлены на подрыв авторитета, имиджа и доверия к ВС РФ, — отметили в „Сетевых свободах“. — Красноярский краевой суд с этим не согласился и прекратил дело журналистки, сославшись на „недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление“».

Антюшеву защищал адвокат Владимир Васин.


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