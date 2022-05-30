Крупнейший производитель цемента в Сибири объявил о резком повышении цен из-за «обстоятельств в конце февраля»

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Крупнейший производитель цемента в Сибири, «Сибирский цемент», объявил о повышении цен. Расходы компании на ремонт оборудования выросли на 67% из-за «обстоятельств, возникших в конце февраля».

Корпорация «Сибирский цемент» уведомила строителей о резком повышении цен на цемент с 6 июня, следует из письма компании, копию которого опубликовал депутат красноярского заксобрания Илья Зайцев. Рост стоимости составит более 17%, утверждает он со ссылкой на подсчеты клиентов «Сибцема».

«Для компенсации существенного роста себестоимости производства продукции заводов АО „ХК „Сибцем““, вызванного увеличением затрат, в феврале-марте 2022 года было произведено повышение отпускных цен. Средний рост цены к действующим прайс-листам составил 9%, что позволило частично компенсировать рост себестоимости производства. Однако в конце февраля возникли обстоятельства, которые привели к дополнительному росту стоимости кредитных ресурсов, материалов, сырья, оборудования и запчастей отечественного и импортного производства, что привело к росту стоимости необходимых ремонтов оборудования на 67%», — объяснили клиентам причины в компании.

Теперь отпускные цены на тонну навального цемента выросли на 500 рублей, а на тарированный в мешки — на 600 рублей за тонну.

«Очевидно, что вслед за этим потянутся и цены на жилье, и расходы на строительство социальных объектов за счёт бюджета, и стоимость отделочных работ», — отметил депутат Зайцев.

АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — это лидер на рынке производства цемента в Сибирском федеральном округе. В корпорацию входит 14 предприятий в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Выручка одной только управляющей компании холдинга в 2021 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — около 630 млн. Основные же предприятия показывают миллиардные обороты, например, «Искитимцемент» (выручка достигла 5,9 млрд, а чистая прибыль — 1,1 млрд) и «Топкинский цемент» (выручка около 11 млрд, чистая прибыль — 1,8 млрд).

Президент АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — Олег Шарыкин. Ему, по данным на 2015 год, принадлежало 6,1% акций. Еще 47% — ООО «Финансово-промышленный союз „Сибконкорд“», которое подконтрольно тому же Шарыкину.

Фото Ильи Зайцева