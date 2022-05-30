Омич заживо похоронил отца в сугробе

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Житель Омской области признан виновным в убийстве отца. На преступление он пошел из-за постоянных оскорблений. Пожилого мужчину омич ударил молотком и палкой и еще живого закопал.

56-летний Александр Конради осужден за убийство отца. Преступление было совершено в феврале 2021 года в деревне Озерка. Совершить убийство мужчина решил из неприязни, «обусловленную систематическими оскорблениями и издевательствами в свой адрес».



«Конради толкнул отца, в результате чего потерпевший упал на пол. Далее подсудимый найденным в доме молотком нанес ему удар по голове. Обмотав отца одеялом, связав его снаружи, волоком вытащил на улицу, где нанес еще удар палкой по голове. Затем выкопав в снегу и земле яму, поместил отца в нее, закопал ее, — говорится в сообщении следствия. — После чего уехал в город Исилькуль, рассказав родственникам о том, что отец скончался и был им захоронен».

Потерпевший оказался в импровизированной могиле (под под снегом и землей) в рубахе с короткими рукавами, штанах и в тонком одеяле. В результате длительного воздействия низких температур пенсионер скончался от переохлаждения.

Приговором суда Конради назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 1 года ограничения свободы.