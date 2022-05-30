Барнаульский патронный завод сокращает более 300 работников

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Барнаульский патронный завод сокращает более 300 работников
30 Май 2022, 10:28

Более 300 сотрудников сокращают на «Барнаульском патронном заводе». Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

Свыше 300 работников «Барнаульского патронного завода» будут сокращены на фоне иностранных санкций, передает «Толк» со ссылкой на само предприятие и региональное министерство промышленности.

Патронный завод входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод». Замруководителя корпорации Антон Степанов рассказал, что сотрудников сократят «с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных средств». Завод также ведет переговоры с другими компаниями для трудоустройства персонала.

«АО „Барнаульский патронный завод“ выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства, свыше 70% продукции экспортируется, в том числе в страны Северной Америки», — утверждали в краевом правительстве еще в ноябре 2021 года.

В 2020 году сообщалось, что гособоронзаказ РФ составляет порядка 7% от всей продукции предприятия. Кроме продукции патронного завода, от Минбороны Р Ф был и госзаказ на поставку электротехнических талей и кранов, писал finanz.ru.

Управляющую компанию предприятия — «Барнаульский станкостроительный завод» — возглавляет Игорь Куппа. Советом директоров холдинга руководит Александр Волгушев.

По данным сервиса раскрытия информации на 2015 год, основными акционерами"Барнаульского станкостроительного завода" были алтайские ООО «Проминвест» и ООО «Залп». Обе фирмы подконтрольны Волгушеву, Зинаиде Яшкиной и Николаю Степанову, говорится в базе «Контур.Фокус».


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