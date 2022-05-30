Губернатор решил отправить новосибирских коммунальщиков в ЛНР

© Диана Днепр. Улицы Новосибирска
Губернатор решил отправить новосибирских коммунальщиков в ЛНР
30 Май 2022, 11:04

Федеральные власти решили,что Новосибирскую область должна «взять шефство» над одним из районов ЛНР, признанной Кремлем. Чиновники решили отправить туда коммунальщиков и людей из сферы соцобслуживания. При этом дефицит бюджета самого региона в 2022 году принят на уровне 15,9 млрд рублей.

«На минувшей неделе федеральным оперативным штабом определен муниципалитет в Луганской народной республике, за которым закреплена Новосибирская область для оказания более адресной помощи и поддержки, — заявил губернатор Андрей Травников („Единая Россия“). Это — Беловодский район. Сегодня уже готовится команда для посещения этого муниципального района с целью оценки ситуации, определения первоочередных мер поддержки. В первую очередь, в команду войдут специалисты-коммунальщики, специалисты сферы социального обслуживания».

«Формированием команды» должен заняться вице-губернатор Сергей Сёмка. В нее же войдут представители от минсельхоза, потому что, как утверждает Травников, «Беловодский район — очень сильный сельскохозяйственный муниципалитет».

«Надо определить, требуется ли содействие для обеспечения стабильной работы сельского хозяйства в районе. Для ЛНР в этом году это крайне важно. Может быть, и нам имеет смысл перенять у луганцев какой-то опыт», — считает губернатор.

Дефицит бюджета Новосибирской области в 2022 году принят на уровне 15,9 млрд рублей.


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Губернатор решил отправить новосибирских коммунальщиков в ЛНР
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