Забастовка началась на красноярском руднике «Полюса»

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Рабочие устроили забастовку на территории золотодобывающей корпорации ПАО «Полюс» в Красноярском крае. У них образовались долги по зарплате.

Рабочие устроили забастовку в красноярском поселке Еруда, сообщили в краевой прокуратуре.

«Предварительно установлено, в подрядной организации обществе с ограниченной ответственностью „Эста Констракшен“, выполняющей работы на территории месторождения золотодобывающей компании ПАО „Полюс“, в связи с неоднократными нарушениями сроков выплаты заработной платы перед работниками образовался долг по оплате труда», — рассказали в ведомстве.

При этом фактически работа не приостанавливалась, отметили в прокуратуре.

Но, по данным «Боруса», во время забастовки на месторождении Благодатное сотрудники «Эста Констракшен» остановили работу. Они не получали денег с марта, пишет издание.

«Рабочие заняли вахтовки и потребовали отвезти их в общежитие. Руководство отказало им и в этом, после чего они устроили пеший марш примерно на пять километров, — отметил „Борус“. — Как уточняют работники, передвижение по дорогам пешеходов на месторождении запрещено».

«Эста Констракшен» — московская компания. Ее выручка в 2021 году превысила 25 млрд рублей, а чистая прибыль составила около 400 млн.

Месторождение Благодатное является третьим по объему производства активом «Полюса». Золотоизвлекательная фабрика предприятия была введена в эксплуатацию в 2009 году. В конце 2020 года было принято инвестиционное решение о строительстве на Благодатном новой фабрики с годовой производительностью 8 млн тонн руды. Выход на проектную мощность был запланирован на 2025 год.

Золотодобывающая компания «Полюс» была связана с семьей сенатора Сулеймана Керимова.



Ахмету Паланкоеву принадлежит 29,99% уставного капитала «Полюса», менеджмент компании владеет 0,94% акций, 46,35% - Фонд поддержки исламских организаций через МКАО «Вандл Холдингс Лимитед». В мае на фоне западных санкций стало известно, что Саид Керимов «пожертвовал» 100% доли в МКАО «Вандл Холдингс Лимитед» Фонду поддержки исламских организаций, учредителями которого являются Совет муфтиев России, Духовное управление мусульман европейской части России и Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.



«В результате такого пожертвования Саид Керимов больше не имеет прямого или косвенного экономического интереса или права собственности в отношении компании», — заявили в «Полюсе».



Оставшиеся 22,25% находятся в свободном обращении на Московской бирже — в виде локальных акций и на Лондонской фондовой бирже — в виде депозитарных расписок.