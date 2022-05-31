Бурятский майор украл реактивное топливо из части для отопления дома

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Бурятский майор украл реактивное топливо из части для отопления дома
31 Май 2022, 06:26

В Бурятии майора Вооруженных сил РФ признали виновным в краже топлива для реактивных двигателей. Он отделался штрафом.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело майора ВС РФ Дмитрия Маланова. Его обвиняли по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата с использованием служебного положения), говорится на сайте суда.

«Военнослужащий похитил вверенное топливо для реактивных двигателей на сумму 52,9 тыс. рублей для последующего использования при отоплении частного жилого дома», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Маланову к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.


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