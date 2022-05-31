Главбух отдела новосибирской полиции начислила себе и мужу лишние 1,7 млн

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Главного бухгалтера одного из новосибирских райотделов МВД обвинили в крупном мошенничестве. Она могла начислять лишнюю зарплату себе и своему супругу, который работает в полиции.

Главного бухгалтера отдела МВД РФ по Чулымскому району Новосибирской области обвинили в том, что она передавала в казначейство сведения о завышенной зарплате. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 31 мая.



«Используя доступ к программе банк-клиент ПАО «Банк «Левобережный», обвиняемая перечисляла денежные средства на личный зарплатный счет в этом же банке, — рассказали в ведомстве. — Кроме того, с декабря 2018 года по июль 2020 года женщина осуществляла аналогичные действия при начислении заработной платы своему мужу, работавшему водителем в районном отделе внутренних дел».

Общий ущерб оценили в 1,7 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Как уточнили в СК РФ по Новосибирской области, подозреваемой 34 года. По версии следствия, она «злоупотребила доверием руководства отделения». Женщина признала вину частично.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Новосибирска.

Подозреваемая уже уволена из органов внутренних дел, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.