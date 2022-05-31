Власти просят томских бизнесменов скинуться на дроны для армии через связанного с британской фирмой человека

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В Томской области чиновники пытаются агитировать бизнесменов сдать деньги на беспилотники для российской армии. Деньги собирает человек, связанный с фирмой, зарегистрированной в Лондоне.

В региональный закрытый чат предпринимателей из Томской области отправили агитационное видео со сбором денег на покупку дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, сообщил «Улице Бархатной» один из предпринимателей.

Видео отправила начальник департамента потребительского рынка областной администрации Наталья Забавнова. Чат существует с начала эпидемии коронавируса, и в нем, по данным «Улицы Бархатной», находится почти 1 тыс. представителей малого и среднего бизнеса.

Недавно врио губернатора Томской области назначили замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимира Мазура.

Один дрон DJI Mavic 3 Fly More Combo оценивается в 600−700 тыс. рублей. Ролик, судя по тексту, подготовила компания «Томские Мебельные Фасады», которая и решила собирать деньги на беспилотники. Причем фирма не скрывает, что технику будут использовать для «ведения разведки, корректировки огня и оценки результатов стрельбы на ближних расстояниях».

Деньги, судя по опубликованным реквизитам, собирает директор «Томских Мебельных Фасадов» Алексей Лисицкий. Он же был соучредителем регионального отделения «Опоры России», которая, по идее, была создана для того, чтобы помогать бизнесу в РФ. Отметим, что в чате томских бизнесменов есть и представители общепита, который стал одной из самых пострадавших сфер бизнеса во время пандемии.

С Лисицким связаны сразу несколько компаний с похожими названиям: ООО «Томский Мебельные Фасады», ООО «ТОМФАСАД» и ООО «Томские мебельные фасады» (именно с маленьких букв). Последней фирмой, по данным сервиса «Контур.Фокус», владеет британское «Каредоу Тмф ЛТД», зарегистрированное в Лондоне. Лисицкий возглавлял ООО «Томский мебельные фасады» до января 2021 года, сейчас его директор — Руслан Тимофеев.

В ролике также сообщается, что «Томские мебельные фасады» собирали средства на гуманитарную помощь жителям Донбасса. Компания отчитывалась об этом еще в апреле.