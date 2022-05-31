Спрос на услуги ВЭД у предпринимателей в Новосибирске вырос почти в пять раз

За февраль-апрель 2022 года количество новосибирских компаний малого бизнеса, которые воспользовались услугами Росбанка по сопровождению внешнеэкономической деятельности выросло в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост спроса предпринимателей на услуги ВЭД в первую очередь обусловлен необходимостью поддержания бесперебойной работы бизнеса в текущих экономических реалиях.



В основном за финансированием обращаются предприниматели из сферы торговли — на них приходится 90% клиентов ВЭД. Также активными участниками ВЭД являются компании, занимающиеся закупкой оборудования (10%). Основные платежные валюты — китайские юани, американские доллары, евро. По данным Росбанка, новосибирские компании малого бизнеса в основном ведут торговые операции с Китаем и Турцией.

«Сегодня выбор финансового партнера становится ключевым, важным становится буквально все — от сервиса на местах до позиции на рынке в целом, — отметил директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске Евгений Рузавин. — В Росбанке доступны, действительно, выгодные условия для клиентов ВЭД. Глубокое понимание особенностей российского рынка позволяет нам предложить предпринимателям в текущий непростой период необходимые финансовые решения».