Погибшим в спецоперации в Забайкалье выделили Аллею славы
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Военнослужащих, погибших во время спецоперации в Украине, в забайкальском городе Борзя хоронят на Аллее славы.
«С самого начала так пошло — погибших в спецоперации хороним компактно в одном месте, на Аллее славы. Наше предприятие предоставляет могилы бесплатно с левой стороны кладбища около нового входа. Военнослужащие высказали желание установить там стелу в память о бойцах», — рассказал ИА «Чита.ру» сотрудник муниципального предприятия «Благоустройство».
На городском кладбище также находится братская могила 44 воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях Борзи в 1941—1945 годах.
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