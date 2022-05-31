Суд не нашел насилия в воспрепятствовании работе журналиста новосибирского НГС

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Суд не нашел насилия в воспрепятствовании работе журналиста новосибирского НГС
31 Май 2022, 09:51

Житель Новосибирска Насими Насиров признан виновным в воспрепятствовании работе журналиста независимого сайта НГС. Он обвинялся и в насилии, но суд облегчил статью.

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал Насими Насирова по ч. 1 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения к отказу от распространения информации), сообщили в региональной прокуратуре.

В мае 2021 года Насиров вместе с двумя мужчинами пришел в редакцию НГС и потребовал от журналиста Ильи Калинина удалить опубликованный материал о его знакомой. Они угрожали журналистам и оскорбляли их, писала Тайга.инфо. Их поведение могло быть связано с публикацией о владелице бутика модной итальянской одежды Perfect Style Светлане Маниной.

Следственный комитет утверждал, что «в ходе ссоры фигурант по делу требовал удалить публикацию, толкал журналиста в область туловища, выражался грубой нецензурной бранью в адрес последнего».

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование журналистской деятельности, соединенное с насилием над журналистом, а равно с угрозой применения такого насилия). В суде Насиров частично признал вину, отрицая факт применения насилия.

В итоге судья Юлия Носова квалифицировала действия Насирова по ч. 1 ст. 144 УК (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации) и приговорила мужчину к штрафу в размере 50 тыс. рублей. Также удовлетворены требования потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 50 тыс.

Решение пока не вступило в силу.


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