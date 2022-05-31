Контрабанду леса в Китай на 400 млн выявили в Забайкалье

© vk.com/zapsibsut
Контрабанду леса в Китай на 400 млн выявили в Забайкалье
31 Май 2022, 10:05

Несколько человек пойдут под суд в Забайкалье за контрабанду леса на сотни миллионов. Три года они экспортировали в Китай незаконно заготовленную древесину.

Забайкальским следственным отделом на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению шести человек в контрабанде леса, легализации денежных средств, создании и участии в преступном сообществе, рассказали в Восточном МСУ на транспорте ведомства.

Как считают следователи, директор одной из фирм Забайкалья в 2017 году создал преступную организацию, в которую вошли трое жителей региона и шесть иностранцев.

«С 2017 по 2020 год члены преступного сообщества на территории Забайкальского края приобретали и хранили незаконно заготовленную древесину. Впоследствии, используя фиктивные документы, незаконно экспортировали автомобильным и железнодорожным транспортом через Государственную границу РФ в зарубежное государство древесину различных пород объемом около 40 тыс. куб. м. общей стоимостью более 407 млн рублей», — говорится в сообщении следствия.

По данным Тайги.инфо, лес экспортировался в Китай.

В 2018—2019 годы руководитель, получив на расчетные счета выручку от реализации контрабандного товара, легализовал более 11 млн рублей путем их перечисления на счет другого юридического лица, директором которого он также являлся, под видом фиктивных банковских операций.

Вывоз лесоматериалов объемом более 1,5 тыс. куб. м. стоимостью более 4 млн рублей был предотвращен сотрудниками УФСБ по Забайкальскому краю и Читинской таможни.

В ходе следствия в отношении четырех фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершении преступлений обвиняемые признали частично.

Уголовное дело с утвержденным Читинским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Петровск-Забайкальский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Один из участников сообщества заключил досудебное соглашение и уже осужден. Трое членов сообщества находятся в федеральном розыске.

Организатору грозит лишение свободы на срок до 20 лет, остальным обвиняемым — от 7 до 12 лет, уточнили в прокуратуре.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
31 Май, 12:34
Переназначенному при поддержке новосибирского правительства главе района утвердили приговор за убийство лосей
31 Май, 12:00
Еще четверо новосибирцев погибли при «спецоперации» в Украине
31 Май, 11:48
Трехлетний ребенок угорел насмерть у пьяной матери в Барнауле
31 Май, 11:15
Взрыв произошел в жилом доме в Алтайском крае из-за самогонного аппарата
31 Май, 11:09
Крупнейший производитель цемента в Сибири объяснил повышение цен резким подорожанием угля
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования