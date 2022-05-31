«Барнаульский станкостроительный завод» перевел 500 сотрудников на неполную рабочую неделю

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«Барнаульский станкостроительный завод» перевел 500 сотрудников на неполную рабочую неделю
31 Май 2022, 10:38

Более 500 сотрудников холдинга «Барнаульский станкостроительный завод» переведены на неполную рабочую неделю. Кроме того, известно о сокращении 300 сотрудников «Барнаульского патронного завода», входящего в компанию.

«Мы имеем информацию о введении неполной рабочей неделе до 31 мая для 509 работников предприятий, которые находятся под управлением холдинговой компании „Барнаульский станкостроительный завод“», — сообщила журналистам заместитель начальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

Чувашова также прокомментировала данные о сокращении более 300 сотрудников «Барнаульского патронного завода», который входит в холдинг «Барнаульский станкостроительный завод».

«Мы знаем о намерении работодателя о сокращениях, — отметила Чувашова. — Мы встречались с руководителем, наметили конкретные мероприятия, участников, которые будут работать с теми, кто попадет под сокращения. <…> У нас на сегодня промышленные предприятия испытывают кадровый голод и, в принципе, они готовы принять сегодня на работу тех, кто попадает под сокращение. У нас сегодня промышленные предприятия предлагают более 5 тыс. вакансий».

«АО „Барнаульский патронный завод“ выпускает более 160 наименований спортивно-охотничьих и боевых патронов к стрелковому оружию основных калибров отечественного и иностранного производства, свыше 70% продукции экспортируется, в том числе в страны Северной Америки», — утверждали в краевом правительстве еще в ноябре 2021 года.

В 2020 году сообщалось, что гособоронзаказ РФ составляет порядка 7% от всей продукции предприятия. Кроме продукции патронного завода, от Минбороны Р Ф был и госзаказ на поставку электротехнических талей и кранов, писал finanz.ru.

«Барнаульский станкостроительный завод» возглавляет Игорь Куппа. Советом директоров холдинга руководит Александр Волгушев.

По данным сервиса раскрытия информации на 2015 год, основными акционерами «Барнаульского станкостроительного завода» были алтайские ООО «Проминвест» и ООО «Залп». Обе фирмы подконтрольны Волгушеву, Зинаиде Яшкиной и Николаю Степанову, говорится в базе «Контур.Фокус».


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