Взрыв произошел в жилом доме в Алтайском крае из-за самогонного аппарата

© ГУ МЧС по Алтайскому краю
Взрыв произошел в жилом доме в Алтайском крае из-за самогонного аппарата
31 Май 2022, 11:15

Остекление и стену лоджии вынесло взрывом в двухэтажке в одном из сел Алтайского края. Причиной происшествия стал самогонный аппарат.

В ночь на 31 мая в Алтайском крае произошел, как сообщает МЧС региона, «хлопок» в квартире двухэтажного дома в селе Озерки. Было повреждено остекление, выбита входная дверь и пластиковая стена лоджии. Пожара не было.

«Как выяснилось, произошла детонация паров спирта от работавшего самогонного аппарата», — озвучили причину происшествия в ведомстве.

По данным МЧС, никто не пострадал.


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