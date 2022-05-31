Взрыв произошел в жилом доме в Алтайском крае из-за самогонного аппарата
© ГУ МЧС по Алтайскому краю
Остекление и стену лоджии вынесло взрывом в двухэтажке в одном из сел Алтайского края. Причиной происшествия стал самогонный аппарат.
В ночь на 31 мая в Алтайском крае произошел, как сообщает МЧС региона, «хлопок» в квартире двухэтажного дома в селе Озерки. Было повреждено остекление, выбита входная дверь и пластиковая стена лоджии. Пожара не было.
«Как выяснилось, произошла детонация паров спирта от работавшего самогонного аппарата», — озвучили причину происшествия в ведомстве.
По данным МЧС, никто не пострадал.
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