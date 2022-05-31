Трехлетний ребенок угорел насмерть у пьяной матери в Барнауле

© СК по Алтайскому краю
Трехлетний ребенок угорел насмерть у пьяной матери в Барнауле
31 Май 2022, 11:48

Барнаульские следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика. В доме произошел пожар, после которого малыш скончался спустя две недели.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Барнауле по факту смерти трехлетнего мальчика.

В ночь на 14 мая, по данным СК по Алтайскому краю, жительница Барнаула пришла домой в состоянии алкогольного опьянения и легла спать. Вместе с ней находился ее трехлетний сын. Утром она проснулась о крика ребенка. Он держал в руках зажигалку, а в квартире был пожар.

Женщина выбежала на улицу вместе с ребенком. Однако мальчик попал в больницу в состоянии токсической комы и через две недели скончался.

Известно, что мать малыша неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Российские эмигранты в Казахстане увеличат количество плакатов «Не надо нас спасать!»
За внешними проявлениями «российской экспансии» в Казахстан скрываются конкретные судьбы и личные истории, а главное – все эти люди, на какое-то время связавшие свою судьбу с Казахстаном, могут стать своеобразным ресурсом, частью экономической и социальной опоры государства.
Последние материалы
31 Май, 12:34
Переназначенному при поддержке новосибирского правительства главе района утвердили приговор за убийство лосей
31 Май, 12:00
Еще четверо новосибирцев погибли при «спецоперации» в Украине
31 Май, 11:48
Трехлетний ребенок угорел насмерть у пьяной матери в Барнауле
31 Май, 11:15
Взрыв произошел в жилом доме в Алтайском крае из-за самогонного аппарата
31 Май, 11:09
Крупнейший производитель цемента в Сибири объяснил повышение цен резким подорожанием угля
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования