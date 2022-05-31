Трехлетний ребенок угорел насмерть у пьяной матери в Барнауле
© СК по Алтайскому краю
Барнаульские следователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика. В доме произошел пожар, после которого малыш скончался спустя две недели.
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Барнауле по факту смерти трехлетнего мальчика.
В ночь на 14 мая, по данным СК по Алтайскому краю, жительница Барнаула пришла домой в состоянии алкогольного опьянения и легла спать. Вместе с ней находился ее трехлетний сын. Утром она проснулась о крика ребенка. Он держал в руках зажигалку, а в квартире был пожар.
Женщина выбежала на улицу вместе с ребенком. Однако мальчик попал в больницу в состоянии токсической комы и через две недели скончался.
Известно, что мать малыша неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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