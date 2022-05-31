Переназначенному при поддержке новосибирского правительства главе района утвердили приговор за убийство лосей

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Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор главе Убинского района Новосибирской области Олегу Конюку («Единая Россия») за незаконную охоту на лосей. Ранее его переназначили руководителем администрации по представлению конкурсной комиссии, составленной наполовину из делегатов губернатора, несмотря на предыдущие подозрения в преступлениях.

Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу Олега Конюка на приговор Барабинского районного суда, признавшего его виновным по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба). Об этом сообщил «Интерфакс».

В приемной главы Убинского района заявили, что Конюк находится в отпуске до 17 июня.

Как установил суд, 7 декабря 2018 года, не имея квот на добычу лося, Конюк, а также Виктор Камынин, Алексей Карабак, Михаил Мазиев и Александр Нехаев на снегоходах охотились на животных, считающихся особо ценным ресурсом.

«Они произвели не менее восьми прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел троих лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш в поселок Николаевка-2-я Убинского района, причинив своими совместными преступными действиями Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом», — говорили в прокуратуре.

Олег Конюк был переназначен главой администрации Убинского района Новосибирской области в марте 2021 года по представлению конкурсной комиссии, которую наполовину формирует губернатор Андрей Травников («Единая Россия»). При этом ранее Конюка неоднократно пытались привлечь к ответственности. Помимо незаконной охоты, его обвиняли в превышении полномочий. Также было возбуждено дело о фальсификации выборов на территории района.