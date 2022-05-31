14News рассказал о замедлении YouTube. РКН опроверг сообщение
31 Май 2022, 13:17
UPD (17:29) Роскомнадзор опроверг РИА Новости сообщения о том, что замедляет трафик YouTube в России. В связи с этим уточнены заголовок и лид.
Роскомнадзор начал замедлять трафик YouTube, утверждает якутский телеграм-канал 14News со ссылкой на источник в местном управлении ведомства. Но сервис проверки доступности интернет-ресурсов GlobalChek пока опровергает это. Роскомнадзор также опроверг сообщение 14News.
«Роскомнадзор начал замедлять в России трафик YouTube — источник 14News в управлении ведомства по Якутии», — передает телеграм-канал 14News.
При этом сервис проверки доступности интернет-ресурсов GlobalChek показывает, что YouTube в зоне Ru полностью доступен.
UPD (17:29) Роскомнадзор опроверг РИА Новости сообщения о том, что замедляет трафик YouTube в России. В связи с этим уточнены заголовок и лид.
UPD (17:46) «Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении YouTube. Трафик данного сервиса в России не ограничивается», — заявили позже в самом РКН.
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