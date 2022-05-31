Студенческие арендные дома хотят строить в Иркутске и Новосибирске

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Корпорация ДОМ. РФ рассматривает несколько городов для создания совместно с вузами студенческих арендных домов. Среди них — Новосибирск и Иркутск.

Опыт ДОМ. РФ по созданию арендных домов для вузов и научных организаций, а также перспективы масштабирования механизма обсудили на совещании с участием Минобрнауки, профильных ведомств регионов, а также учебных заведений, сообщает госкорпорация. Среди озвученных вопросов — возможность вузов арендовать жилье долгосрочно, наличие в городах земельных участков под строительство, застройщиков, а также арендные ставки.



«Ежемесячная ставка для арендатора, согласно действующей программе арендного жилья ДОМ. РФ, в первую очередь, определяется стоимостью жилищного строительства, которая в свою очередь может быть ниже — например, если участок под застройку передан на специальных условиях. Также для удержания ставки аренды на уровне, сопоставимом с предложениями частных лиц, важно ввести льготы по налогу на имущество для квартир, арендуемых вузами, — пока эта норма может применяться лишь в Москве и Тюменской области. При текущих ценах на строительство и при условии налоговой льготы ставка аренды для студента может составить: в Новосибирске — от 7500 рублей за место в месяц, в Тюмени — от 7200, в Тамбове — от 5000», — отметила директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ. РФ Вероника Янушкевич.

Со стороны студентов в регионах растет спрос на современный формат арендного жилья с качественной отделкой, мебелью и бытовой техникой, обеспечивающий комфорт и безопасность, а также единую студенческую среду, отметили участники совещания.

Пилотный проект студенческого арендного жилья был реализован ДОМ. РФ совместно с НИУ ВШЭ в 2021 году. Вузу были переданы в аренду на 10 лет 186 квартир в новом ЖК «Амурская» в Москве для размещения более 600 студентов. Квартиры были полностью заселены в течение первого месяца учебного года, что подтверждает востребованность такого формата.